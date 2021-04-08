Женщина в Луховицах умерла после подтяжки лица. Врач считает, что она сама виновата

Женщина в Луховицах скончалась после посещения салона красоты, где ей оказали услугу лифтинга лица. Врач, которая делала процедуру, сообщила «360», что погибшая клиентка скрыла от нее информацию о наличии хронических заболеваний, при которых могут быть противопоказания.

Косметолог сказала, что у нее есть все необходимые документы для оказания услуг. Погибшая 50-летняя женщина подписывала информированное согласие. Врач сказала, что перед процедурой опросила клиентку на предмет возможных аллергических реакций.

«Сама процедура простая, называется мононити. Обычная косметологическая процедура. Я, конечно же, имею все документы. Я врач, вся документация есть», — сообщила она.

Точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы.

«Там речь идет об анафилактическом шоке. Имелись хронические заболевания — информация, которую она от меня скрыла. Она себя и дорогой плохо чувствовала, как выяснилось потом, муж рассказал. Если бы я заметила, конечно, все это было бы прекращено сразу», — сказала врач.

Косметолог сообщила, что погибшая была знакомой ее родственников. Это был уже не первый ее визит. Супруг погибшей рассказал ей, что по пути в салон ее тошнило и рвало. Она полоскала себе рот неопределенным стоматологическим раствором. Когда женщина была в салоне, ее муж ждал в машине.

Врач пыталась оказать помощь женщине, сделала ей массаж сердца. Приехала бригада скорой. Они сделали женщине инъекцию адреналина. Ее муж дал показания следователям, что косметолог не бездействовала. По ее словам, пока в ее адрес никаких претензий не предъявляли.

«360» удалось связаться с дочерью погибшей. Она призналась, что у ее мамы был хронический бронхит. Но в данной ситуации, по ее словам, это ни на что не повлияло. Она сказала, что ее мама не была постоянной клиенткой салона и посещала его только во второй раз. Дочь погибшей заявила, что пока не может сказать, будет ли подавать иск о компенсации ущерба.