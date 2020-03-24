Женщина, укравшая малыша, смогла пробраться в роддом через подвал

Женщина, которую подозревают в похищении новорожденной девочки, прошла в здание роддома Йошкар-Олы из соседнего корпуса через подвал. Об этом рассказала министр здравоохранения Республики Марий Эл Марина Панькова.

Министр объяснила, что перинатальный центр состоит из нескольких зданий, соединенных друг с другом общим подвалом. Об этом написало РИА «Новости». Предполагаемая похитительница зашла в подвал хирургического корпуса (в этот отделении лежали мама и ребенок), а вышла через служебный вход. Там обычно проходят сотрудники и студенты-практиканты. По словам Паньковой, на женщине был халат пациентки перинатального центра.

«У нее была конкретная цель. <…> Но этим занимаются следственные органы, я не могу говорить», — глава регионального Минздрава.

Министр добавила, что с ребенком все в порядке. Малышка находится в детской городской больнице, с ней же остается и ее мама. В ближайшее время их выпишут.

О том, что девочку украли из перинатального центра, стало известно 23 марта. Новорожденную похитили из палаты, пока мама ушла на процедуры. На следующей день 33-летнюю подозреваемую задержали. В ее отношении завели уголовное дело по статьям УК РФ «Похищение несовершеннолетнего» и «Халатность».