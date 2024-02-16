Общество 16 февраля 2024, 19:59 Женщина скончалась после операции в Москве Женщина скончалась после операции по подтяжке лица в Москве РИА «Новости»

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В московской клинике умерла пациентка после подтяжки лица. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Операцию по лифтингу кожи 64-летней пациентке сделали накануне в клинике на Пуговишниковом переулке. Процедура прошла успешно, но женщину оставили на пару дней, чтобы врачи наблюдали за ее состоянием и восстановлением.

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Однако вечером 16 февраля она неожиданно умерла. Врачи скорой не смогли ей помочь. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Ранее пожилой россиянке отказали в госпитализации из-за запаха. Женщина прошла все необходимые обследования и сдала анализы в поликлинике. Но в кабинете неотложной помощи больницы заявили, что свободных мест в палатах для нее нет.