Женщина сбила ребенка, а затем задавила насмерть женщину в Сыктывкаре

Смертельное ДТП произошло в Сыктывкаре — погибла женщина, еще один человек пострадал. Следственное управление СК РФ по Республике Коми начало доследственную проверку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ДТП произошло 30 сентября на перекрестке Октябрьский проспект — улица Орджоникидзе. Автомобиль, которым управляла 52-летняя женщина наехал на восьмилетнего мальчика. Он переходил дорогу по пешеходному переходу. После этого машина выехал на тротуар и наехала на женщину, затем продолжила двигаться и столкнулась с Volkswagen.

Мальчик получил травмы, его госпитализировали, другая пострадавшая скончалась на месте. Кроме того, пострадал и водитель иномарки.

«Следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции проводится осмотр места происшествия, а также иные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении СК.

По результатам проверки правоохранители примут решение.