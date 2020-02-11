Женщина с судимостью стала воспитательницей в детском саду Кирова. Теперь ее ждет новый суд

Бывшая воспитательница детского сада №67 в Кирове обвиняется в грубом обращении с детьми. Скоро она предстанет перед судом, причем не в первый раз. Пока же в администрации города «360» рассказали, почему на женщину жаловались родители.

«История началась осенью прошлого года. Родители детей пожаловались на то, что в этом детском саду есть воспитатели, которые грубо обращаются с детьми. Могут накричать, нехорошими словами обозвать, кого-то могла дернуть за руку», — сообщила заведующая отделом информационной работы администрации Кирова Елена Сысолятина.

По словам Сысолятиной, родители пожаловались в департамент образования 17 октября 2019 года. Спустя две недели он завершил проверку. Заявления о недопустимом обращении воспитательницы с детьми подтвердились. От заведующей детским садом потребовали внимательно следить за работой воспитателей.

«По итогам проверки за халатное отношение к своим обязанностям привлекли к дисциплинарной ответственности старшего воспитателя и педагога-психолога», — ответила собеседница «360».

Воспитательницу, на которую все жаловались, уволили. Делом занялись Следственный комитет и прокуратура.

Сысолятина подтвердила, что уволенная была ранее судима.

«Да, была судимость», — сказала Сысолятина. Как так получилось, что ее взяли на работу в детский сад, сейчас выясняют.

СУ СК РФ по Кировской области сообщило, что расследование уголовного дела в отношении воспитательницы завершено. Теперь ее будут судить по статье УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетними, соединенное с жестоким обращением». Сейчас уголовное дело направлено в суд.

Случаи грубого обращения с детьми в России, увы, не редкость. В конце января стало известно, что воспитатели элитного сада в столице запирали малышей в туалете. Одна из мам забила тревогу, когда ее ребенок стал плохо спать по ночам. У него ухудшилась речь и повысилась тревожность.