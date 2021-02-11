Женщина, муж которой утверждал, что им в дагестанском роддоме выдали вместо детей кукол, призналась, что история была выдуманной от начала до конца. Беременной она не была, а признаться решила из-за шума в интернете.

Об этом «360» рассказала начальник пресс-службы МВД по Республике Дагестан Гаяна Гариева. Как оказалось, нелепую историю выдумала жена. Сейчас сотрудники полиции выясняют, зачем она это сделала.

«Женщина сама призналась, видимо, совесть ее замучила. Она решила покаяться, так скажем. Эта история приобрела большой масштаб. Она на это не рассчитывала. Она рассчитывала инкогнито все это завершить. Это выдумка, да», — сказали в пресс-службе.

В Сети появилось видео с похорон в Дагестане. Мужчина хотел похоронить двух близнецов, но в гробу вместо детских тел обнаружил кукол. После он рассказал полицейским, что жена родила детей 3 февраля, все были здоровы. А в ночь на 9 февраля медики констатировали смерть.

Младенцы якобы умерли от кровоизлияния в мозг. Он также утверждал, что тела, завернутые в погребальные одеяла, им выдали медики. Родственников попросили их не раскрывать, но семья ослушалась.