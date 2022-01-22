Женщина развела в квартире под Самарой 120 собак. Видео

Жительница Самарской области в однокомнатной квартире уместила 120 собак. Видео из квартиры попало в соцсети.

Об этом сообщила ГТРК «Самара». Соседи рассказали, что в квартире полный хаос. Еды не хватает, поэтому животные едят тряпки и фекалии.

Начиналось все с восьми собак, но потом они расплодились до 120. Соседи предполагают, что у женщины проблема с психикой.

Местные волонтеры начали пристраивать собак, хозяев нашли уже для 17 из них.

Пользователи социальных сетей были шокированы увиденным.

Ранее двух котов нашли на трассе между Салехардом и Аксаркой. Животных с обморожениями доставили к специалистам. По предположению ветеринаров, коты пробыли на морозе около часа. У одного из них — сфинкса — оказалось сильное обморожение конечностей. Возможно, потребуется ампутация.