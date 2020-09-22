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    22 сентября 2020, 18:15

    Женщина представилась гражданкой СССР и потребовала бесплатного проезда в метро. Но полицейских это не тронуло

    Алла Морген, Анастасия Калинина

    Москвичка написала жалобу на сотрудников полиции, которые не пропустили ее на станцию метро «ВДНХ» без оплаты проезда. Женщина заявила, что передвигаться по подземке она может бесплатно и без документов, потому что является гражданкой СССР.

    Помимо этого, по словам женщины, еще одна причина для бесплатного проезда — мандат депутата. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

    Когда сотрудник УВД прибыл на место конфликта, женщины там уже не было, она самостоятельно покинула метро. Однако дать письменное объяснение ситуации и свои предоставить персональные данные она тоже отказалась.

    Сотрудники ведомства попытались связаться с женщиной по телефону и выяснить суть проблемы. В разговоре она как раз и сообщила, что гражданам СССР можно ездить в метро бесплатно, также посоветовала обратиться к некоему Колокольцеву, который может подтвердить, что она действительно является депутатом. От медицинской помощи женщина отказалась, после чего положила трубку.

    Проверка произошедшего продолжается, уже опрошены сотрудники полиции, которые не пропустили женщину.

    Новости SMI.FM