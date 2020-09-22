Женщина представилась гражданкой СССР и потребовала бесплатного проезда в метро. Но полицейских это не тронуло

Москвичка написала жалобу на сотрудников полиции, которые не пропустили ее на станцию метро «ВДНХ» без оплаты проезда. Женщина заявила, что передвигаться по подземке она может бесплатно и без документов, потому что является гражданкой СССР.

Помимо этого, по словам женщины, еще одна причина для бесплатного проезда — мандат депутата. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Когда сотрудник УВД прибыл на место конфликта, женщины там уже не было, она самостоятельно покинула метро. Однако дать письменное объяснение ситуации и свои предоставить персональные данные она тоже отказалась.

Сотрудники ведомства попытались связаться с женщиной по телефону и выяснить суть проблемы. В разговоре она как раз и сообщила, что гражданам СССР можно ездить в метро бесплатно, также посоветовала обратиться к некоему Колокольцеву, который может подтвердить, что она действительно является депутатом. От медицинской помощи женщина отказалась, после чего положила трубку.

Проверка произошедшего продолжается, уже опрошены сотрудники полиции, которые не пропустили женщину.