Женщина пожаловалось, что не может увидеться с супругом в оренбургской колонии

«Ридус» рассказал о женщине, которой не удается встретиться со своим мужем, отбывающим наказание в исправительной колонии в Оренбуржье.

По данным издания, и женщина, и ее муж вакцинированы от коронавируса, но запрет на длительные свидания объясняют неблагоприятной эпидемической ситуацией. Отмечается, что женщина писала официальные письма руководству учреждения, главе региона, в прокуратуру, санитарному врачу, однако это ни к чему не привело.

«Имеет смысл подать административное исковое заявление. Но предполагаю, что оно тоже будет проиграно по тем же самым основаниям: при введении режима особых условий всякие ограничения вводятся в том числе на встречи осужденных с членами их семьи. Но судиться стоит, чтобы дойти до Европейского суда и создать прецедент», — объяснил член Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания, юрист Георгий Иванов.