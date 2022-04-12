Женщина получила условный срок за сексуальное насилие над подругой на Урале

В Челябинской области перед судом предстала 35-летняя местная жительница, которую обвинили в сексуальном насилии над своей знакомой. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

«Подсудимая под угрозой применения насилия потребовала от потерпевшей совершить с ней и с их общим знакомым действия сексуального характера, подавив при этом волю потерпевшей», — рассказал инсайдер.

По его словам, женщина решилась на это из-за мести за то, что потерпевшая общалась с ее бывшим сожителем. Суд приговорил обвиняемую к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно. При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства, в том числе — шестеро детей подсудимой.