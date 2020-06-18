Женщина получила ранение в голову во время стрельбы на севере Москвы

«Очевидцы сообщили, что в жилом доме № 38 на улице Приорова мужчина открыл стрельбу. Он забаррикадировался в квартире, где вместе с ним, предварительно, находится женщина и двое детей», — рассказал источник ТАСС.

Также источник сообщил, что пострадала женщина. Она ранена в голову. Стрелок выстрелил шесть-семь раз. Сейчас на месте происшествия проводят оперативную работу. Там находятся медики и полицейские. Пока попасть в квартиру сотрудники не могут. О судьбе ребенка, находящегося в квартире, ничего не известно.