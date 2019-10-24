Женщина отсудила у пензенского роддома компенсацию за гибель ребенка

По данным пресс-службы, женщина поступила в роддом в 2018 году на 37-й неделе беременности. Врачи провели экстренное кесарево сечение, однако младенец родился мертвым.

В результате проверки региональным Минздравом стало известно, что акушер-гинеколог нарушил нормы и правила оказания медицинской помощи.

«В соответствии с заключением проведенной по делу судебно-медицинской экспертизы выявлены дефекты оказанных медицинских услуг, которые не состоят в прямой причинно-следственной связи с наступлением неблагоприятного исхода беременности», — отметили в Минздраве.

Женщина подала в суд на родильный дом и потребовала компенсацию морального вреда. Суд определил размер компенсации в 70 тысяч рублей, а также добавил штраф за отказ учреждения выплатить ее добровольно — 35 тысяч рублей.

Приговор не удовлетворил женщину, поэтому она подала апелляцию. В итоге сумму выплаты увеличили. Теперь роддом обязан выплатить 350 тысяч рублей и штраф 175 тысяч рублей.