Женщина оригинально отомстила мужу, залив его Sony Playstation суперклеем

Страшна месть обиженной женщины. После ссоры с мужем его супруга оригинально решила ему отомстить. Она просто залила его игровую консоль суперклеем.

В Twitter пользователь под ником nav1gator опубликовал фото Sony Playstation, кнопки и разъемы которой были в суперклее. Владелец приставки объяснил мастеру, что так его жена выразила свою обиду. Теперь мужчине придется сильно постараться, чтобы вернуть девайс в рабочее состояние.

Источник фото: Twitter, пользователь nav1gator

Судя по фотографиям, от клея больше всего пострадали кнопка включения и порт HDMI. Включать консоль можно и с геймпада, а вот без разъема HDMI подключить приставку к монитору и телевизору уже не получится.

В комментариях пользователи посочувствовали мужчине и предложили разные способы исправить ситуацию, например, перепаять разъемы или вычистить клей димексидом.

Месть - блюдо холодное. Не только обычные люди этим грешат, звезды, порой, тоже не против посчитаться с обидчиками. Ранее Брэд Питт невольно отомстил экс-супруге Анжелине Джоли за клевету.