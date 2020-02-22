    22 февраля 2020, 01:24

    Женщина оригинально отомстила мужу, залив его Sony Playstation суперклеем

    Арина Гудилова

    Страшна месть обиженной женщины. После ссоры с мужем его супруга оригинально решила ему отомстить. Она просто залила его игровую консоль суперклеем.
    Женщина оригинально отомстила мужу, залив его Sony Playstation суперклеем

    В Twitter пользователь под ником nav1gator опубликовал фото Sony Playstation, кнопки и разъемы которой были в суперклее. Владелец приставки объяснил мастеру, что так его жена выразила свою обиду. Теперь мужчине придется сильно постараться, чтобы вернуть девайс в рабочее состояние.

    Женщина оригинально отомстила мужу, залив его Sony Playstation суперклеем | Изображение 1
    Источник фото: Twitter, пользователь nav1gator

    Судя по фотографиям, от клея больше всего пострадали кнопка включения и порт HDMI. Включать консоль можно и с геймпада, а вот без разъема HDMI подключить приставку к монитору и телевизору уже не получится.

    В комментариях пользователи посочувствовали мужчине и предложили разные способы исправить ситуацию, например, перепаять разъемы или вычистить клей димексидом.

    Месть - блюдо холодное. Не только обычные люди этим грешат, звезды, порой, тоже не против посчитаться с обидчиками. Ранее Брэд Питт невольно отомстил экс-супруге Анжелине Джоли за клевету.