Женщина опоздала на маршрутку, но выиграла 10 млн рублей

Жительница Новосибирска Вера Карпенко выиграла в лотерею десять миллионов и 100 рублей. Она хотела сесть на маршрутку, но ее муж настоял на покупке билетов в киоске около автобусной остановки. Оба выиграли в двух турах 1364-го тиража «Русского лото».

Об этом региональному порталу NGS.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Участие в лотереях — традиция нашей семьи. Каждое воскресенье мы собираемся у телевизора и наблюдаем за трансляциями розыгрышей», — заявила сибирячка.

Фотограф-иллюстратор Вера Карпенко поделилась, что не ожидала получить настолько крупный выигрыш. Она не смотрела трансляцию розыгрыша по телевизору. Услышала крики из комнаты, прибежала и увидела, как ее «мальчики радостно танцуют».

Выигранные деньги женщина хочет потратить на покупку земли, строительство дома и приобретение машины.

В ноябре житель Подмосковья выиграл в 5517-м тираже «Спортлото 6 из 45» 94 миллиона рублей, но так за ними и не пришел.