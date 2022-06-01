Женщина, облившая краской памятник разведчику во Владивостоке, объяснила свой поступок

Жительница Владивостока, облившая краской памятник разведчику, герою Советского Союза Рихарду Зорге, объяснила свой поступок «нахождением в депрессии». Об этом написало РИА «Новости».

Как добавили в правоохранительных органах, женщина не считает нужным извиняться за содеянное, сообщило ИА Nation News.

Напомним, инцидент произошел 10 мая во Владивостоке. 39-летнюю женщину решили направить на психолого-психиатрическую экспертизу.