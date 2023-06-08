Общество 08 июня 2023, 03:16 Женщина несколько месяцев жила со скальпелем в теле после операции в Сочи «Известия»: хирурги из Сочи забыли скальпель в теле пациентки Unsplash

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Врачи одной из больниц Сочи забыли скальпель внутри пациентки, его обнаружили спустя несколько месяцев. Об этом сообщили «Известия».

«Врачи оперировали пациентке кишечник и оставили внутри на главной артерии скальпель», — рассказал собеседник издания.

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Операцию больной раком пациентке провели еще зимой. Скальпель обнаружился только спустя несколько месяцев благодаря рентгеновским снимкам, когда женщина приехала на осмотр в Екатеринбург.

У женщины четвертая стадия рака, она планировала пройти в Екатеринбурге курс химиотерапии. Врачи впоследствии извлекли скальпель из тела пациентки.

Женщина обвинила медицинских работников в халатности и обратилась с жалобой в Следственный комитет. По ее словам, врачи вовремя не обнаружили у нее рак, на тот момент опухоль была уже большой. Правоохранители назначили проверку.