Женщина-космонавт объяснила, есть ли различия при подготовке мужчин и женщин

Путь в космонавтику уже давно открыт не только для мужчин, но и для женщин. И требования ко всем кандидатам выдвигают одинаковые вне зависимости от пола. Об этом «360» рассказала единственная девушка в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина.

«Космонавт-женщина реализует свою программу в той же степени, что и космонавт-мужчина. Женщина на борту — это, в первую очередь, профессионал, выполняющий поставленные задачи. В наше время все космонавты — универсалы и не делятся на испытателей и исследователей, как раньше», — пояснила Кикина.

Она добавила, что и мужчины, и женщины должны успешно сдавать экзамены и иметь необходимые теоретические знания. Кроме того, космонавтам необходимо регулярно тренироваться и оттачивать навыки. По словам Кикиной, все претенденты находятся в равных условиях и поблажек нет ни для кого.

«Каждый претендент в отряд космонавтов проходит одни и те же испытания при отборе, потому что условия в космосе для всех едины», — подчеркнула девушка.

При отборе будущий космонавт проходит психологическое освидетельствование и экзамен на профпригодность. Также кандидат должен показать развитые физические качества, но самые серьезные требования качаются здоровья.

«Организм просматривается досконально, поэтому важно его регулярно тренировать и в целом вести здоровый образ жизни. Значительная часть допущенных до медицинского отбора претендентов, к сожалению, не проходит его до конца», — подчеркнула Кикина.

Девушка-космонавт отметила, что отбор в отряд является довольно изнурительным и непростым процессом.

Полная версия интервью выйдет на сайте «360» 3 апреля в 09:00