Женщина из Воронежской области 30 лет жила по советскому паспорту

Жительница Воронежской области смогла поменять паспорт СССР на российский только спустя 30 лет. Эта история началась еще в 1966 году с момента рождения героини, рассказала «Политика сегодня».

После замужества женщина поменяла паспорт в связи со сменой фамилии. В 1987 году она переехала в Воронежскую область, где работала в колхозе. Однако тут у героини началась черная полоса.

Ее сократили, а позже и брак был расторгнут. Женщине пришлось жить за счет временных заработков и гражданского мужа.

«Из-за сложной жизненной ситуации она своевременно не обращалась за вклеиванием фотографии при достижении 25 и 45-летнего возраста, не заменила паспорт гражданина СССР на паспорт гражданина Российской Федерации. Установление факта проживания ей необходимо для получения паспорта РФ», — рассказали в пресс-службе суда.

Только спустя 30 лет после всех необходимых процедур, женщина смогла получить новый российский паспорт. Решение о выдаче документа принял Таловский районный суд Воронежской области.