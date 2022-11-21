Общество 21 ноября 2022, 13:42 Женщина из Оренбурга добилась от автобусной компании компенсации ремонта машины после ДТП

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Жительница Оренбурга потребовала от компании МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» возмещения ущерба в связи с ДТП, виновником которого стал их сотрудник. Об этом написал сайт 56orb.ru.

Несмотря на то, что страховая компания выплатила ей 201 600 рублей, женщине не хватило денег для полного ремонта машины.

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Компанию «Оренбургские пассажирские перевозки» обязали выплатить пострадавшей 404 483 рублей, а также покрыть судебные расходы и проценты за пользование чужими деньгами.

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