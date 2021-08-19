Женщина из Курганской области не смогла эмигрировать из-за многочисленных долгов

Жительница Курганской области, несколько лет не платившая по долгам и кредитам, решила уехать из страны. Ей не удалось осуществить задуманное из-за отказа в получении загранпаспорта. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на УФССП региона.

«На протяжении трех лет жительница Макушинского района не выплачивала налоги, кроме того, взяла автокредит. Должница начала скрываться от судебных приставов — официальным местом ее жительства значилась заброшенная деревня, пустовавшая несколько лет. Судебные приставы ограничили должницу в праве выезда за пределы РФ», — сообщили в ведомстве.

После отказа в получении документа, женщина сама вышла на связь с судебными приставами и постепенно начала погашать долг, который превысил 200 тысяч рублей.

Выехать за границу россиянка сможет только в случае полного погашения задолженностей.