Женщина из Бурятии заявила, что 2 года ее держат в рабстве под Воронежем

Уроженка Бурятии сообщила, что владельцы фермы в Воронежской области два года держат ее в рабстве. По ее словам, они избивали, насиловали девушку, а также спаивали ее детей. Об этом написала в своем Instagram общественная организация «Альтернатива».

Женщина с маленькими детьми переехала из Бурятии в Воронежскую область для заработков два года назад. Тогда на ферме ей предложили выгодную работу.

«Но на ферме из свободной женщины ее быстро превратили в рабыню. Соня (имя изменено — прим. ред.) пыталась сбежать, но сделать это с детьми довольно сложно. В тот раз ее догнали и вернули обратно», — сказано в сообщении организации.

По данным «Альтернативы», уроженку Бурятии там постоянно избивали и насиловали. Также на ферме якобы били и детей, им периодически давали алкоголь.

Женщина утверждала, что ей насильно пришлось сожительствовать с работникам фермы, писать заявление в полицию она боится.

«Дети находятся в крайне запущенном состоянии», — добавили в «Альтернативе».

Организация обратилась к представителям МВД и Следственного комитета с просьбой разобраться в ситуации.

В ноябре прошлого года россиянин рассказал, что его держали в рабстве в Казахстане 20 лет.