Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии — 2021 высказался о своем отношении к культуре отмены, продвигаемой на Западе, а также выразил мнение, что появление этого явления в России является неизбежным.

«Какое отношение у вас к новой этике и придет ли эта „карета“ в Россию?» — прозвучал вопрос к Путину.

Президент ответил, что это является неизбежным в условиях сегодняшнего мира, как пандемия коронавирусной инфекции и новые штаммы. Они появляются, и от этого никуда не деться. Нужно просто противоядие эффективное искать и не забывать сохранять рассудок.

«Если кто-то считает, что женщина и мужчина — одно и то же, ради Бога. Но существует же здравый смысл. По-моему, в Штатах сиделец объявил себя женщиной, сидел за изнасилование, потребовал перевода в женскую тюрьму. Перевели, он изнасиловал сокамерницу», — заявил Путин.

Также президент вспомнил о случаях в спорте, когда рожденный мужчиной спортсмен объявляет себя женщиной и выступает в тяжелой атлетике. С таким подходом, считает Путин, женский спорт перестанет существовать.

«Я придерживаюсь традиционного подхода: женщина — это женщина, мужчина — это мужчина, мама — это мама, отец — это отец. Надеюсь, у общества есть моральная защита, продиктована традиционными конфессиями РФ», — сказал Путин.

Президент объяснил особенность тысячелетнего общества России тем, что оно складывалось как многонациональное и многоконфессиональное государство. Он отметил, что у всех народов РФ есть определенная внутренняя моральная защита от мракобесия.