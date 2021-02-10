Женщина 10 часов провела под сошедшим с крыши снегом в Новокузнецке

В Новокузнецке женщину засыпало снегом, который сошел с крыши. Его было так много, что самостоятельно выбраться не получалось. Через 10 часов ее вытащили спасатели. Пострадавшей удалось выжить благодаря капюшону.

В ночь на 9 февраля мать женщины забила тревогу. Ее взрослая дочь долго не возвращалась с дачи, где должна была убрать снег с крыши. Женщина приехала на место уже ночью и обнаружила только машину дочери. Об этом сообщили в пресс-службе МБУ «Защита населения и территории».

Сотрудники отдела полиции и дежурная поисково-спасательная группа оперативно начали поиски. Они предположили, что молодая женщина находится под снежным покровом.

Источник фото: МБУ «Защита населения и территории»

Через два часа поисков спасатели нашли шапку и лестницу. К этому времени уже прибыло подкрепление. В результате пропавшую обнаружили и извлекли из-под снега. Она пробыла в огромном сугробе 10 часов. Женщина лежала на боку, на голове был капюшон — он не дал снегу перекрыть воздух. Это ее и спасло.

Тем не менее состояние женщины было очень тяжелым. Пострадавшую поместили в реанимацию с гипоксией.