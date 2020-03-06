    06 марта 2020, 08:36

    Профессиональных женщин-водителей стало в 6 раз больше в России

    Андрей Иванов

    За два года число россиянок, которые профессионально водят транспорт, возросло в 6,5 раза. Если в 2017 году работу водителя искали семь тысяч женщин, то в начале 2020 года уже 45 тысяч. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сервисы по поиску работы.

    Женщины ищут работу не только водителей автобусов и троллейбусов. За последние полгода соискательниц на вакансию «водитель такси» стало больше на треть. Специалисты считают, что женщины, которые выбирают традиционно мужскую работу, позитивно влияют на качество жизни в России. Гендерное неравенство в РФ существует не из-за запретов на профессии. Главная причина — это перекос в зарплатах.

    В регионах женщины вкалывают наравне с мужчинами из-за того, что сложно найти работу. Работодатели часто отказывают представительницам прекрасной половины человечества, если для того или иного труда нужна физическая сила и выносливость.

    В 2021 году вступит в силу новый перечень профессий, заниматься которыми женщинам запрещено. Водителями грузовиков дамы работать смогут, а вот на химическом производстве и в шахте — нет.