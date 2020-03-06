Профессиональных женщин-водителей стало в 6 раз больше в России

Женщины ищут работу не только водителей автобусов и троллейбусов. За последние полгода соискательниц на вакансию «водитель такси» стало больше на треть. Специалисты считают, что женщины, которые выбирают традиционно мужскую работу, позитивно влияют на качество жизни в России. Гендерное неравенство в РФ существует не из-за запретов на профессии. Главная причина — это перекос в зарплатах.

В регионах женщины вкалывают наравне с мужчинами из-за того, что сложно найти работу. Работодатели часто отказывают представительницам прекрасной половины человечества, если для того или иного труда нужна физическая сила и выносливость.

В 2021 году вступит в силу новый перечень профессий, заниматься которыми женщинам запрещено. Водителями грузовиков дамы работать смогут, а вот на химическом производстве и в шахте — нет.