На фоне пандемии коронавируса многие российские компании провели оптимизацию и уволили часть сотрудников. Лишившихся работы женщин оказалось на четверть больше, чем мужчин. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску работы.

По данным аналитиков, женщин в возрасте до 30 лет чаще всего увольняли в сферах продаж, административной работы и бухгалтерии. Как минимум 300 тысяч женщин лишились работы в первой отрасли, во второй — 187 тысяч, а в третьей — 121.

За все время пандемии в прошлом году работу потеряли 1,28 миллиона россиянок.

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов объяснил, что так произошло из-за гендерной структуры занятости. По его словам, пандемия нанесла сильный удар по сферам, в которых традиционно трудятся женщины.

«В период пандемии компании оптимизировали численность сотрудников в первую очередь за счет обслуживающего персонала — оргработников, бухгалтеров, пиар-служб, call-центров, а здесь в большей степени заняты женщины», — приводят «Известия» слова Сафронова.

Накануне президент России Владимир Путин по итогам совещания по экономическим вопросам поручил кабмину представить доклад с мерами помощи в поиске работы нетрудоустроенным людям. Правительство должно решить, как помочь людям, до 1 марта.