Янковский подтвердил, что женился на Пожарской

Российский актер Иван Янковский сообщил изданию Super, что женился на коллеге по цеху Диане Пожарской. По его словам, пара официально закрепила свои отношения уже давно.

Ранее актеры посетили премьерный показ фильма «Чемпион мира», где Янковский исполнил одну из главных ролей, шахматиста Анатолия Карпова. Пожарская сыграла в картине супругу персонажа.

Отмечается, что возлюбленные познакомились именно на съемках «Чемпиона мира». К моменту дебюта картины в кино у пары родился сын.

Фильм «Чемпион мира» посвящен событиям вокруг шахматного матча между Виктором Корчным и Анатолием Карповым, который прошел в 1978 году на Филиппинах.

Встреча носила политический подтекст, поскольку ранее Корчной эмигрировал из СССР и получил политическое убежище за границей.