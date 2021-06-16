Женевец все утро ждал кортеж Путина из-за мечты увидеть Aurus

В Женеве толпы местных жителей и журналистов собрались по дороге к вилле Ла Гранж, чтобы увидеть конвои Владимира Путина и Джо Байдена. Один человек из столпы сегодня исполнит мечту — он увидит Aurus.

Женевец рассказал изданию Tribune de Genève, что любит красивые машины. Одну из таких он надеется увидеть сегодня перед американо-российским саммитом — Aurus президента Путина. Он назвал автомобиль «великолепной церемониальной машиной».

Американо-российский саммит начнется через несколько часов. Джо Байден прилетел в Швейцарию рано утром 16 июня. В 13:20 по московскому времени в аэропорту Женевы приземлился Владимир Путин.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена начнется в 14:35. Сначала президенты поговорят без посторонних глаз. Затем начнется открытая встреча, после чего каждый президент по отдельности проведет пресс-конференцию.

Во время встречи президентам России и США предстоит решить ситуацию с главами диппредставительств. На переговорах также обсудят вопрос дипсобственности России в США. Песков подчеркнул, что эту тему обходить нельзя.