Частичная мобилизация в РФ: какие положены льготы семьям мобилизованных | 360°

Общество 07 октября 2022, 04:04 Поделиться Telegram

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Viber Женам мобилизованных захотели сократить рабочую неделю В Госдуме предлагают сократить рабочую неделю для жен мобилизованных с детьми до 35 часов РИА «Новости»

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Женам мобилизованных могут сократить рабочую неделю. Об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов, написала газета «Известия». Изменения коснутся женщин, у которых есть как минимум один ребенок.

«Предлагается сократить рабочую неделю с 40 до 35 часов для жен мобилизованных, у которых есть как минимум один ребенок. При этом зарплата женщины сохранится в полном объеме», — сказал Леонов.

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Профсоюзы этот проект поддержали, но попросили депутатов учесть интересы сотрудников с почасовой оплатой, а также помочь компаниям возместить расходы.

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Кроме этого, работающим родителям и женам мобилизованных можно будет взять дополнительный отпуск. Уйти на внеочередной отдых можно будет на 14 дней в году, но без сохранения заработной платы.

Как отметили в газете, в коммунистической партии к новым предложениям отнеслись скептически. Депутат от КПРФ Алексей Куриный сказал «Известиям», что сейчас появилось очень много проектов по соцгарантиям для мобилизованных, и каждый из них требует тщательного внимания. Существует риск, что часть законов пишется для пиара политиков, а не для реальной помощи людям, отметил он.

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