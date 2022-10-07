Частичная мобилизация в РФ: какие положены льготы семьям мобилизованных | 360°

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Мир
07 октября 2022, 05:20
Западу напомнили о прошлых провалах на фоне украинского кризиса
Мир
07 октября 2022, 05:15
Орбан призвал страны ЕС пересмотреть ошибочную санкционную политику
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Мир
07 октября 2022, 04:36
Десять человек в Италии отравились мандрагорой
Спецоперация
07 октября 2022, 04:34
Власти Запорожья назвали невозможным прорыв украинских боевиков к ЗАЭС
Подмосковье
07 октября 2022, 04:29
Учителей наградили грамотами и медалями в Красногорске
Подмосковье
07 октября 2022, 04:23
Учителей гимназии № 2 в Коломне поздравили с профессиональным праздником
Общество
07 октября 2022, 04:09
Квоту на выдачу разрешений на временное проживание сократили в России
Знаменитости
07 октября 2022, 04:07
Бритни Спирс отказалась прощать свою мать
Общество
07 октября 2022, 04:04
Женам мобилизованных захотели сократить рабочую неделю