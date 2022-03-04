В Сети появились предположения, что жена Зеленского находится в Ницце
«Выпускайте Z Кракена!»: похожую на жену Зеленского женщину увидели в Ницце
Теlеgrаm-канал «Выпускайте Z Кракена!» написал, что похожую на жену президента Украины Владимира Зеленского женщину видели в Ницце. В качестве доказательства в публикации появилась фотография.
«Подозрительно похожая на Елену Зеленскую мадам была запечатлена на одном из пляжей Лазурного Берега Франции», — сказано в материале.
Ранее Зеленский, по сообщению Telegram-канала, утверждал, что его семья остается на Украине.
Эту публикацию в своих Теlеgrаm-каналах уже репостнули ведущие ВГТРК Владимир Соловьев и Ольга Скабеева.
«Ницца. Что, правда?» — задалась вопросом Скабеева в своем сообщении.
При этом Telegram-канал «Немалахов» усомнился в том, что Елена Зеленская сейчас находится во Франции. Он напомнил, что в Ницце — около +12 градусов, а значит, жена украинского президента не может быть одета так легко.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. В ответ на это украинские власти разорвали с российской стороной все дипломатические отношения, а президент Владимир Зеленский объявил в стране военное положение.