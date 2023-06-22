Общество 22 июня 2023, 16:23 Жена владельца ФК «Краснодар» и основателя «Магнита» Виктория Галицкая умерла — Baza Telegram-канал Baza сообщил о смерти жены владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого Соцсети

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Скончалась супруга владельца футбольного клуба «Краснодар» и основателя одной из крупнейших торговых сетей Сергея Галицкого — Виктория. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Умерла жена владельца футбольного клуба „Краснодар“ и основателя „Магнита“ Сергея Галицкого Виктория Галицкая», — уточнили в сообщении.

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По данным канала Виктория скончалась 14 июня. Женщину похоронили в Краснодарском крае несколько дней назад.

Известно, что в последнее время супруга миллионера проходила лечение в Италии. В этой же стране лечился и сам Галицкий.

В команды Галицкого «360» не подтвердили и не опровергли данные о смерти Виктории.

«Я не буду комментировать эту ситуацию», — сказала PR-менеджер.

Ранее в сети появились фотографии свежей могилы якобы 51-летней Виктории Галицкой, усыпанной цветами. Несколько лет назад стало известно, что супруга бизнесмена Виктория Галицкая тяжело больна, написала kp.ru.

Официально информацию о кончине супруги бизнесмена никто не подтвердил.