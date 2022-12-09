Важное 09 декабря 2022, 09:50 «Не спал три дня». Жена Виктора Бута — о его состоянии Супруга Виктора Бута Алла сообщила, что он чувствует себя ужасно после дороги РИА «Новости»

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Виктора Бут не спал три дня, он сильно истощен и чувствует себя ужасно. Об этом его жена Алла Бут сообщила ТАСС.

«Виктор Анатольевич себя чувствует ужасно, у него очень сильное истощение. Он не спал до этого три дня», — сказала она.

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По мнению жены, это связано с утомительной дорогой и с эмоциональной составляющей.

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По словам Аллы, Виктор Бут благодарен американской стороне за уважительное и благородное отношение во время обмена.

«Он сказал, что благодарен американской стороне за то, что его накормили. Я, говорит, столько не ел практически за последние 12 лет», — сказала она.

Алла Бут отметила, что к ее мужу отнеслись очень достойно, с уважением. Его доставили на процедуру обмена не в кандалах и наручниках. По дороге с ним хорошо обращались, разговаривали, обсуждали все моменты.

Семья Бута рассчитывает, что США в ближайшее время передадут все его документы и рисунки российскому посольству.

Ранее Бут рассказал о своих планах на ближайшие дни.