Общество 24 января 2024, 17:12 Жена тренера сборной России Карпина решила уехать в Эстонию с детьми без него Edgar Breshchanov/Global Look Press

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Жена главного тренера «Ростова» и сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья решила летом переехать в Эстонию с дочерями, без мужа. Она рассказала об этом в Instagram*.

Карпины — уроженцы Нарвы. Дарья Карпина отметила, что семья всегда жила в Эстонии, но переехала в Ростов временно из-за работы ее супруга.

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«Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно. Летом переедем насовсем. <…> Переезжаю я и девочки», — информировала жена тренера.

Она добавила, что семья переберется в Таллин. Там детям будет проще выучить язык, чем в Нарве, считает Дарья. Никаких комментариев по поводу того, что они едут без отца семейства, Карпина не дала.

Супруги в браке с 2017 года. За год до свадьбы тренер опровергал распространившиеся слухи о ней.

У пары две дочери.

* Instagram — запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и также запрещена.