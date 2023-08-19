Общество 19 августа 2023, 22:22 Жена Стрелкова рассказала об ухудшении самочувствия мужа в СИЗО Жена Стрелкова сообщила о проблемах с рукой и дыханием у арестованного мужа РИА «Новости»

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Жена бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирослава Регинская сообщила, что его состояние в СИЗО сильно ухудшилось. Об этом она написала на своей странице «Вконтакте».

«Сегодня у мужа был адвокат Алиев, который рассказал о его самочувствии. С его слов, ухудшилось состояние здоровья, обострились хронические заболевания, начала отниматься рука, затруднено дыхание», — сообщила Регинская.

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По словам Регинской, медицинское обследование Стрелкова до сих пор не проводилось. Женщина назвала это «издевательством» и пообещала добиться, чтобы ее мужа осмотрел доктор.

Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова задержали 21 июля в Москве. Мещанский суд арестовал Стрелкова до 18 сентября по делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Сейчас бывший министр обороны ДНР находится в следственном изоляторе «Лефортово».

В начале августа адвокат Стрелкова Александр Молохов сообщил, что следователи засекретили расследование уголовного дела в его отношении.