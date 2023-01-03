Общество 03 января 2023, 16:04 Жена российского офицера призвала отомстить за удар по Макеевке Член КСВО Колотовкина попросила мужа-офицера отомстить за гибель военных ВС РФ в Макеевке

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Российские военные отомстят за гибель сослуживцев в результате удара по Макеевке. Об этом на мероприятии в Самаре заявила председатель женского совета 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Екатерина Колотовкина, сообщила пресс-служба Комитета семей воинов Отечества в Telegram-канале.

Супруг женщины Андрей Колотовкин командует 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией.

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«В первый раз после начала специальной операции я попросила его отомстить за сирот, за безутешных вдов и за слезы матерей. Однозначно, мы не простим», — сказала она.

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Мероприятие в память о погибших прошло в Самаре днем 3 января. Собравшиеся возложили цветы к Вечному огню.

«Горе объединяет. Мы постоянно на связи с женами наших военных. Это очень страшно и тяжело. Но нас не сломить. Победа будем за нами», — добавила Колотовкина.

В новогоднюю ночь украинские боевики ударили по зданию техникума в Макеевке, где дислоцировалось подразделение российских военных, писал RT. В результате атаки погибли 63 человека, часть из которых оказались выходцами из Самарской области.