Важное 23 декабря 2022, 08:59 Жена Рогозина опровергла информацию о своей контузии после обстрела в ДНР Жена экс-главы Роскосмоса Рогозина опровергла свою контузию после обстрела в Донецке РИА «Новости»

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Супруга экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Татьяна опровергла данные о том, что якобы получила контузию при обстреле гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«У меня нет тяжелой контузии, слава богу», — написала Татьяна Рогозина.

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Информацию о том, что жена Рогозина якобы получила контузию, ранее распространил бывший депутат Верховной рады Олег Царев в своем Telegram-канале. Помимо этого, он указал на то, что ранения у экс-главы Роскосмоса «тяжелее, чем казалось вначале».

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Гостиницу «Шеш-Беш» обстреляли вечером 21 декабря. По предварительным данным, ВСУ вели огонь из французской самоходной гаубицы. Ранения, в частности, получил Дмитрий Рогозин. Осколок застрял у него в позвоночнике. Политику предстоит операция. Накануне его доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону, а затем перевезут в Москву.

Травмы получил и председатель правительства ДНР, бывший министр промышленности Ставропольского края Виталий Хоценко. Он находится в удовлетворительном состоянии.

Жертвами обстрела стали два человека. Один из них — помощник Рогозина Михаил Бридасов.