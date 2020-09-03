Жена бывшего солиста «Ласкового мая» раскрыла его последние слова

Экс-солист группы «Ласковый май» Александр Прико умер в Санкт-Петербурге. В августе его в тяжелом состоянии положили в больницу с подозрением на пневмонию. За несколько дней до смерти он сказал своей жене Елене по телефону, что задыхается.

«Он позвонил мне и сказал: „Ленок, сделай что-нибудь, я задыхаюсь“. Я тут же связалась с главврачом, потом перезвонила ему, успокоила. К нему приходил доктор, что-то там посмотрел и ушел. А потом стало известно, что Сашу переводят в реанимацию», — рассказала жена умершего музыканта сайту kp.ru.

Собеседница добавила, что последний раз видела своего мужа 24 августа, а слышала — 30-го. Прико не разрешили взять с собой в реанимацию телефон. Ему сделали несколько тестов на коронавирус, и все они показали положительный результат, однако Елена не верит, что ее супруга убил COVID-19. Во время обследования в больнице у него выявили рак.

Прико играл на клавишах в основном составе «Ласкового мая» с 1989 года. Он не дожил несколько дней до своего 47-летия.