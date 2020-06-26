Жена Погребняка не смогла стать донором плазмы для лечения коронавируса

«Сегодня мне позвонили, вроде из Роспотребнадзора (честно, прослушала). Предложили стать донором плазмы для лечения пациентов COVID-19, так как у меня есть антитела!» — рассказала Мария Погребняк.

Она сразу же согласилась. Однако позже оказалось, что донорами могут стать люди с весом больше 50 килограммов. Супруга спортсмена не знала об этом.

Поэтому взамен Погребняк предложили быть волонтером, помогать людям, которые из-за болезни не могут сходить в аптеку или магазин. В понедельник, 29 июня, она поедет сдавать проверочные анализы.

Ранее Павел Погребняк и вся его семья переболели коронавирусом. Спортсмен уже вышел на поле вместе с остальными игроками клуба «Урал» из Екатеринбурга.