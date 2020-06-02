Жена Петросяна резко ответила «трехрублевым» моралистам

Татьяна Брухунова, жена сатирика Евгения Петросяна, резко одернула подписчиков в Instagram, которые обвинили в ее в том, что она развалила предыдущий брак артиста с Еленой Степаненко. Они прожили вместе более 30 лет.

Татьяна Брухунова подчеркнула, что чиста перед собой, так как никого из семьи не уводила. Она также написала, что рано или поздно всем воздастся по заслугам.

«Даже тем упырям, которые за три рубля мне тут нотации читают. Нулевые проплаченные аккаунты-однодневки. Жизнь не раз доказывала, что бумеранг исправно работает» — отметила Брухунова.

Источник фото: Instagram

Со Степаненко Петросян развелся в 2018 году, но бракоразводный процесс и раздел имущества продолжаются до сих пор.

До недавнего времени он отрицал новый брак с Брухуновой. Первое совместное фото он выложил в конце мая. Появившиеся в конце марта слухи о рождении совместного ребенка он комментировать отказался заявив, что это посторонних не касается.