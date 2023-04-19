Общество 19 апреля 2023, 19:21 Жена обвиняемого в педофилии пенсионера попросила Бастрыкина разобраться в деле супруга Супруга Трубачева, обвиняемого в педофилии, попросила Бастрыкина разобраться в деле мужа РИА «Новости»

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Супруга обвиняемого в педофилии пенсионера Виктора Трубачева Татьяна Чолокян попросила главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина разобраться в деле мужа. Ее обращение опубликовал Telegram-канал «Кровавая барыня».

По данным канала, девочка обвинила дедушку в домогательствах, чтобы ее из деревни забрали родители. Позже правда открылась, но обвинения с мужчины сняты не были. Пенсионер уже два года находится в СИЗО. Накануне состоялось судебное заседание, в ходе которого прокурор запросил для Трубачева 16 лет тюрьмы.

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Жена пенсионера попросила Бастрыкина разобраться и отправить дело на доследование. Женщина утверждает, что все доказательства невиновности ее супруга собраны, однако обращения в различные инстанции не принесли никаких результатов.

«Помогите разобраться. <...> Человек ни в чем не виноват, прям ни граммулечки, даже в мыслях такого не было», — сказала она.

В Нижнем Новгороде по подозрению в сексуальном домогательстве к ребенку задержали мужчину, ранее судимого за совершение аналогичных преступлений. По данным СМИ, речь идет так называемом «печерском маньяке», который недавно вышел из колонии на свободу.