Жена Николаева развеяла слухи о разводе

Проскурякова подчеркнула, что в браке с исполнителем она находится уже 10 лет, а все, что говорят про их развод, — «небылица». Об этом написало РИА ФАН.

Ранее супруга Николаева ответила поклонникам после того, как они в очередной раз сравнили ее с экс возлюбленной певца Наташей Королевой. Проскурякова выложила видео в TikTok, где танцует под быструю музыку. Пользователи посчитали ее не самым лучшим танцором.