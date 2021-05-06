Жена Николаева призналась, что ей тяжело поддерживать форму

Супруга музыканта Игоря Николаева певица Юлия Проскурякова рассказала своим подписчикам в Instagram, как она борется с лишними килограммами. Артистку процитировало РИА ФАН.

«Ох, тяжело мне все это поддерживать. Лень-матушка и словосочетание „начну завтра“ — наше русское и такое любимое», — призналась Проскурякова.

Она объяснила, что ей удается сохранять форму благодаря важным мероприятиям. У нее получается сбрасывать лишний вес только перед съемками. Певица добавила, что не является приверженцем жестких диет, так как на самочувствии они сказываются плохо.