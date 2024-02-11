Общество 11 февраля 2024, 00:10 Жена не вернувшегося с СВО бойца отменила развод ради денег Россиянка отменила развод с не вернувшимся из зоны СВО бойцом ради денег Pxhere

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В Екатеринбурге жена участника специальной операции потребовала отменить развод с целью получить выплаты, положенных вдовам не вернувшихся с передовой бойцов. Об этом сообщило сетевое издание Е1.ru.

Россиянка прожила с мужем 17 лет. Она рассказала, что не вернувшийся с СВО супруг помогал воспитывать ее ребенка.

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«Почему я должна отказаться от денег?» — заявила женщина.

Родственники участника специальной операции заверили, что екатеринбурженка четыре года назад выгнала мужчину из дома. Мировой судья отменил развод. Близкие военнослужащего собираются обжаловать принятое решение.

Ранее сообщалось, что вступившему в чеченский батальон «Ахмат» уроженцу Челябинска отказали в региональной выплате за участие в СВО. Мужчина провел на линии боевого соприкосновения около трех месяцев в должности полевого медика, после чего обратился за выплатой в 225 тысяч рублей. Мужчина сообщил, что хотел направить деньги на нужды своего подразделения.