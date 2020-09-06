Жена Навального прокомментировала инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Доктор Леонид Рошаль обратился к Немецкой врачебной палате с предложением создать экспертную группу по ситуации с Алексеем Навальным. Жена блогера Юлия Навальная не оценила идею российского врача и заявила, что он «не будет иметь отношения к лечению ее мужа»

«Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению. <…> Вы выступаете не как врач, а как голос государства», — написала Навальная на своей странице в Instagram. Она подчеркнула, что хотя она и не врач, но прочитала уже достаточно медицинских статей, чтобы самой разобраться в ситуации.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, который летел из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске и мужчину отвезли в реанимацию, где он пробыл два дня. Потом семья увезла его на лечение в Берлин.

Позже правительство Германии заявило, что в организме Навального якобы нашли следы яда из группы «Новичок». Министерство иностранных дел ФРГ призвало Россию срочно прояснить ситуацию. Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что все это похоже на историю отравления Скрипалей в Солсбери.