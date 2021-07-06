Жена Мамонова выразила благодарность врачам

Супруга актера и музыканта Петра Мамонова Ольга поблагодарила врачей за то, что помогают ее мужу бороться с коронавирусом. Об этом сообщил RT.

По ее словам, состояние Петра по-прежнему тяжелое, его подключили к аппарату ИВЛ. Пошли уже шестые сутки, как музыкант находится в реанимации. При этом никаких прогнозов по улучшению врачи не дают.

Мамонова отметила, что расценивает коронавирус как борьбу. Только вот воюют, по ее словам, не солдаты, а врачи, медсестры и нянечки. Они сейчас находятся в самом эпицентре событий.

Ранее стало известно, что 1 июля Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Позже его подключили к аппарату ИВЛ.