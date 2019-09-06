«Лучший подарок для меня!» Жена Мамаева обрадовалась освобождению мужа ко дню рождения

Супруга футболиста Павла Мамаева Алана после новости об условно-досрочном освобождении мужа из колонии опубликовала радостный пост в Instagram. Для нее это решение суда стало «лучшим подарком на день рождения».

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Мамаева опубликовала фотографию улыбающегося мужа и подписала ее: «У меня завтра день рождения, и это (освобождение супруга — прим. ред.) лучший подарок для меня! А на Пашин день рождения (17 сентября) его ждет путь домой».

Суд в Белгородской области 6 сентября рассмотрел на выездном заседании в закрытом режиме ходатайство об условно-досрочном освобождении Кокорина и Мамаева. Принято решение удовлетворить его. Раньше срока на свободу также выйдет осужденный по этому же делу брат Кокорина — Кирилл.

Футболисты находятся в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «Хулиганство» и «Побои» после драки в центре Москвы осенью 2018 года.

В конфликте также принимали участие брат Кокорина Кирилл и друг Мамаева — Александр Протасовицкий. Братьев Кокориных приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы. Мамаев и Протасовицкий получили срок на месяц меньше.