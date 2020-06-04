Жена Малкина заговорила о зависти россиян к американцам

Проживающая в США супруга российского хоккеиста Евгения Малкина, телеведущая Анна Кастерова высказала предположение, почему россияне ненавидят США и считают эту страну вражеской.

Кастерова предполагает, что у стран есть нерешенные политические вопросы. По ее мнению, те, кто называет Америку врагом России, чувствуют зависть к американцам.

«Америка разве враг России? Да, у стран есть какие-то нерешенные политические вопросы. Но это две огромные державы. Опять же, здоровая конкуренция. Может быть, люди, которые так говорят, чувствуют к американцам какую-то зависть», — приводит слова журналистки «Царьград».

Она также отметила, что не понимает такой резкой реакции, так как сама проживает в США и сильного политического противостояния между Россией и Штатами она не видит.

По словам Кастеровой, Малкин уважает президента России Владимира Путина, а, когда бывает в родной стране, играет с ним на льду.