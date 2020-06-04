    04 июня 2020, 14:34

    Жена Малкина заговорила о зависти россиян к американцам

    Анастасия Кременчугская

    Анна Кастерова, журналистка и супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина, высказалась об отношениях между Россией и США. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

    Проживающая в США супруга российского хоккеиста Евгения Малкина, телеведущая Анна Кастерова высказала предположение, почему россияне ненавидят США и считают эту страну вражеской.

    Кастерова предполагает, что у стран есть нерешенные политические вопросы. По ее мнению, те, кто называет Америку врагом России, чувствуют зависть к американцам.

    «Америка разве враг России? Да, у стран есть какие-то нерешенные политические вопросы. Но это две огромные державы. Опять же, здоровая конкуренция. Может быть, люди, которые так говорят, чувствуют к американцам какую-то зависть», — приводит слова журналистки «Царьград».

    Она также отметила, что не понимает такой резкой реакции, так как сама проживает в США и сильного политического противостояния между Россией и Штатами она не видит.

    По словам Кастеровой, Малкин уважает президента России Владимира Путина, а, когда бывает в родной стране, играет с ним на льду.