Жена летчика-героя Дамира Юсупова рассказала о переменах в их жизни

Пилот аварийно севшего в поле А321 вернется к полетам Подробнее

«Такая шумиха вокруг супруга непривычна, но живем обычной жизнью», — заявила жена летчика-героя.

Она рассказала, что видела граффити, посвященное мужу и второму пилоту Георгию Мурзину, на одном из домов в Сургуте. Она также рассказала, что ее мужа пригласили на съемку программы «Вечерний Ургант». По ее словам, летчик положительно отзывался о съемках.

Самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» вылетел 15 августа из Жуковского в Симферополь. Однако практически сразу после взлета лайнеру пришлось совершить жесткую посадку на горящих двигателях. Действия Юсупова и экипажа самолета сохранили жизни всем пассажирам. Слава о командире лайнера разошлась даже за рубежом, однако сам летчик отказался считать себя героем. Президент РФ Владимир Путин присвоил пилотам самолета Airbus A321 звания Героев России.