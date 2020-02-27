Жена Ярошенко: у российского летчика онемела нога

«Константин звонил накануне, у него онемела нога, он ее не чувствует. На одной ноге у него артрит, и он хромает. А вторая — онемела. Он ходить может, но он не „слышит“ ее вообще. Я не знаю, с чем это связано. Мы обратились к дипломатам, потому что помощь Константину в медпункте не оказали. Там даже обращения не приняли», — пояснила Виктория Ярошенко.

По ее словам, на перевод летчика в Россию не стоит надеяться. Виктория также обратила внимание на то, что в американской тюрьме не проводят лечение заключенного.

«С зубами тоже проблема не решились. Тишина. Но мы держим вопрос на контроле, пробиваем его. Но насколько эта волокита долгая, все знают! В России это все долго, а там — еще дольше», — уточнила супруга Ярошенко.

Она добавила, что ее муж «держится».

Ранее состояние Константина Ярошенко, который сидит в тюрьме США, резко ухудшилось. Запрос на оказание срочной медпомощи российское посольство уже направило властям Штатов.