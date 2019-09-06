Памятник на могиле Караченцова откроют в конце октября. Энтузиасты сделают его бесплатно Подробнее

Поргина призналась, что после смерти мужа обошла все места, где они бывали вместе, даже за границей. Оправиться после трагедии ей помогают внуки, которые похожи на Караченцова. Она видит мужа в их внешности, темпераменте и даже движениях.

«Ты понимаешь, что человек не уходит из этого мира, он просто находится в другом измерении. Жена и муж — это всегда одно тело и одна душа, поэтому мы с Николаем не расстанемся никогда. Теперь я спокойна за него, ежедневно беседую с Николаем, ощущаю его заботу», — поделилась Поргина.

Николай Караченцов ушел из жизни 26 октября 2018 года. Причиной смерти стала пневмония, вызванная раком легких. К годовщине смерти артиста поклонники установят на его могиле памятник. Вечер памяти актера состоится 21 октября в театре «Ленком».