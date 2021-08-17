Жена главы Якутии приехала на встречу с погорельцами с сумочкой за 100 тысяч рублей

Жена главы Якутии Айсена Николаева Людмила приехала в село Бясь-Кюель, где в начале августа сгорело 40 жилых домов. С собой она взяла сумочку стоимостью более 100 тысяч рублей. Пользователи возмутились из-за этой, по их мнению, непозволительной в сложившейся ситуации роскоши.

Некоторые пользователи посоветовали ей быть скромнее, чтобы быть ближе к народу. Николаевой также напомнили, что она приехала не на бал. Большинство комментаторов поддержали женщину и не увидели в ее дорогой сумке ничего зазорного.

Как сообщил сайт издания «Московский комсомолец», Людмила Николаева и ее супруг перечислили по миллиону рублей в фонд оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС в Якутии.

На прошлой неделе жители сгоревших домов из села Бясь-Кюель получили выплаты в размере 30 тысяч рублей на нужды первой необходимости. Всего деньги получили 175 местных жителей, которые пострадали от лесного пожара, перекинувшегося на дома. Тогда всех людей успели вовремя эвакуировать. Во время ЧП никто не погиб и не получил травм.